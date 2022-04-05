Косметолог дала рецепт домашней маски для лица для разных типов кожи

Дерматолог Гонт предложила увлажнять кожу и волосы маской из яйца и масла

Врач дерматолог-косметолог Александра Гонт дала рецепты масок из яйца для разных типов кожи из домашних ингредиентов. Ее слова приводит «Пятый канал».

Чтобы увлажнить сухую кожу, по словам дерматолога, можно использовать косметические масла, например, миндальное или абрикосовой косточки. Если их нет, подойдет оливковое и растительное. По словам Гонт, масло нужно смешать с яичным желтком, добавив одну чайную ложку масла и несколько капель лимонного сока к желтку.

«Можно несколько чайных ложек сливок или кефира, а если нет аллергии на мед, то чайную ложку подогретого на водяной бане меда. Все перемешать, нанести на чистое лицо и желательно с этой маской немного полежать, 15-20 минут», — объяснила Гонт. Она обещает, что маска окажет моделирующий эффект, подтянет, подпитает, увлажнит и осветлит кожу. Такую же маску она предложила использовать и для волос. Однако при ее приготовлении в смесь стоит добавить чайную ложку коньяка.

Людям с комбинированным типом кожи Гонт советует приготовить такую же маску, но из всего яйца, включая белок. «Ингредиенты те же, но можно добавить чайную ложку коньяка в маску для лица. Он будет работать как антисептик для зон с расширенными порами. А белок подтянет поры», — объяснила косметолог.

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