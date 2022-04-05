Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Косметолог дала рецепт домашней маски для лица для разных типов кожи

Дерматолог Гонт предложила увлажнять кожу и волосы маской из яйца и масла

Фото: engin akyurt / Unsplash

Врач дерматолог-косметолог Александра Гонт дала рецепты масок из яйца для разных типов кожи из домашних ингредиентов. Ее слова приводит «Пятый канал».

Чтобы увлажнить сухую кожу, по словам дерматолога, можно использовать косметические масла, например, миндальное или абрикосовой косточки. Если их нет, подойдет оливковое и растительное. По словам Гонт, масло нужно смешать с яичным желтком, добавив одну чайную ложку масла и несколько капель лимонного сока к желтку.

«Можно несколько чайных ложек сливок или кефира, а если нет аллергии на мед, то чайную ложку подогретого на водяной бане меда. Все перемешать, нанести на чистое лицо и желательно с этой маской немного полежать, 15-20 минут», — объяснила Гонт. Она обещает, что маска окажет моделирующий эффект, подтянет, подпитает, увлажнит и осветлит кожу. Такую же маску она предложила использовать и для волос. Однако при ее приготовлении в смесь стоит добавить чайную ложку коньяка.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта

Людям с комбинированным типом кожи Гонт советует приготовить такую же маску, но из всего яйца, включая белок. «Ингредиенты те же, но можно добавить чайную ложку коньяка в маску для лица. Он будет работать как антисептик для зон с расширенными порами. А белок подтянет поры», — объяснила косметолог.

Ранее российский врач-трихолог Ольга Симонова раскрыла способ распознать самую опасную стадию облысения, которая лечится только пересадкой волос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Байден объявит о планах США, Англии и Австралии создать гиперзвуковое оружие
Помаду зеленого цвета назвали модной альтернативой классической красной
Воздух в Москве стал в разы чище
СК расследует обстоятельства подрыва цистерн с химикатами в Рубежном
ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Оценены шансы Макрона на переизбрание президентом Франции
В Совфеде предупредили о риске самораспада Украины
Посетительница музея случайно похитила произведение искусства и попала под арест
Россиянка рассказала о бюджетном аналоге Дубая в России
Дебош в парфюмерном магазине в Москве попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.