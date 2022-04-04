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Россиянам раскрыли способ распознать самую опасную стадию облысения

Трихолог Симонова рассказала о стадии облысения, которая лечится только пересадкой волос

Фото: Shutterstock

Российский врач-трихолог Ольга Симонова раскрыла способ распознать самую опасную стадию облысения, которая лечится только пересадкой волос. Комментарий эксперта приводит издание «Вечерняя Москва».

По словам медика, после трех-пяти лет отсутствия волос на голове на месте разрушенного фолликула образуется рубцовая ткань, поэтому восстановить волосяной покров будет невозможно даже при помощи специалиста. В качестве единственного решения проблемы облысения в данном случае трихолог назвала пересадку волос.

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Также Симонова отметила, что потере волос по одинаковым причинам подвержены представители обоих полов любого возраста. Однако женщины склонны распознавать облысение на более ранних этапах, поскольку внимательнее относятся к своей внешности и им проще заметить выпавшие локоны — например, в ванной после водных процедур. «Мужчины начинают замечать проблему, когда уже образуется плешь», — объяснила врач.

В марте российский врач дерматолог-косметолог и трихолог Анна Иванова назвала причины выпадения волос после COVID-19 и методы борьбы с этой проблемой. По словам специалиста, перенесенная коронавирусная инфекция служит причиной «диффузной» алопеции. При таком заболевании волосы равномерно выпадают по всей площади головы, а их структура — разрушается. Врач объяснила, что в организме нарушается естественный порядок чередования фаз покоя и активности волосяных фолликулов: локоны интенсивно выпадают, а новые не растут.

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Алина Гостева
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