Россиянам раскрыли способ распознать самую опасную стадию облысения

Трихолог Симонова рассказала о стадии облысения, которая лечится только пересадкой волос

Российский врач-трихолог Ольга Симонова раскрыла способ распознать самую опасную стадию облысения, которая лечится только пересадкой волос. Комментарий эксперта приводит издание «Вечерняя Москва».

По словам медика, после трех-пяти лет отсутствия волос на голове на месте разрушенного фолликула образуется рубцовая ткань, поэтому восстановить волосяной покров будет невозможно даже при помощи специалиста. В качестве единственного решения проблемы облысения в данном случае трихолог назвала пересадку волос.

Также Симонова отметила, что потере волос по одинаковым причинам подвержены представители обоих полов любого возраста. Однако женщины склонны распознавать облысение на более ранних этапах, поскольку внимательнее относятся к своей внешности и им проще заметить выпавшие локоны — например, в ванной после водных процедур. «Мужчины начинают замечать проблему, когда уже образуется плешь», — объяснила врач.

В марте российский врач дерматолог-косметолог и трихолог Анна Иванова назвала причины выпадения волос после COVID-19 и методы борьбы с этой проблемой. По словам специалиста, перенесенная коронавирусная инфекция служит причиной «диффузной» алопеции. При таком заболевании волосы равномерно выпадают по всей площади головы, а их структура — разрушается. Врач объяснила, что в организме нарушается естественный порядок чередования фаз покоя и активности волосяных фолликулов: локоны интенсивно выпадают, а новые не растут.

