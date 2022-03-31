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Россиянам назвали методы борьбы с выпадением волос после COVID-19

Российский трихолог Анна Иванова назвала методы борьбы с выпадением волос после COVID-19

Фото: Shutterstock

Российский врач дерматолог-косметолог и трихолог Анна Иванова назвала причины выпадения волос после COVID-19 и методы борьбы с этой проблемой. Ее слова приводит «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, перенесенная коронавирусная инфекция служит причиной «диффузной» алопеции. При таком заболевании волосы равномерно выпадают по всей площади головы, а их структура — разрушается. Врач объяснила, что в организме нарушается естественный порядок чередования фаз покоя и активности волосяных фолликулов: локоны интенсивно выпадают, а новые не растут.

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Для возобновления нормального роста волос Иванова порекомендовала обратиться к опытному специалисту и подобрать индивидуальный курс лечения. «Не стоит поддаваться панике, необходимо своевременно обратится к врачу-трихологу, который назначит лечение, подберет питание и курс препаратов для стимулирования роста волос, что в последующем позволит восстановить прежнее состояние волосяного покрова», — заверила она.

Перед началом лечения доктор порекомендовала сдать анализы крови, такие как ТТГ, Т4 свободный, АТ к ТПО, общий анализ крови с лейкоформулой, ферритин и 25-ОН-витамин Д, биохимия крови: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩБ, билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, мочевина, креатинин, белок, альбумин и анализ микро и макроэлементов.

В качестве инъекционного лечения выпадения волос Иванова посоветовала пройти курс мезотерапии, плазмолифтинга и физиотерапии.

Ранее в марте трихологи из Англии раскрыли главные причины выпадения волос у женщин. По словам врача Салли-Энн Травер из Центра Трихологии Котсуолда, чаще всего женщины теряют волосы из-за хронического стресса. По ее словам, во время эмоциональных потрясений волосяные луковицы переходят в фазу покоя примерно на три месяца, а затем выпадают. Однако доктор заверила, что спустя четыре месяца после устранения стрессовых факторов рост волос вновь приходит в норму.

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Таисия Косинцева
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