Врачи раскрыли главные причины выпадения волос у женщин

Трихологи из Англии раскрыли главные причины выпадения волос у женщин

Трихологи из Англии раскрыли главные причины выпадения волос у женщин. Их слова приводит журнал Glamour.

Так, по словам врача Салли-Энн Травер из Центра Трихологии Котсуолда, чаще всего женщины теряют волосы из-за хронического стресса. По ее словам, во время эмоциональных потрясений волосяные луковицы переходят в фазу покоя примерно на три месяца, а затем выпадают. Однако доктор заверила, что спустя четыре месяца после устранения стрессовых факторов рост волос вновь приходит в норму.

Кроме того, внезапная потеря веса и изменения в питании также ведут к выпадению прядей. Травер подчеркнула, что это связано с недостатком питательных веществ, поступающих в организм вместе с пищей. Так, справиться с потерей волос поможет увеличение количества потребляемого белка.

Трихолог из Лондона Инанч Эмир добавил, что волосы могут выпадать из-за чересчур тугого перетягивания их резинками: «Конский хвост может сильно повредить пряди, если завязывать его слишком туго. Старайтесь бережно относиться к своим волосам. Чрезмерное использование стайлинговых средств также разрушительно влияет на структуру локонов».

Помимо вышеперечисленных причин, доктора отметили, что высокая температура тела, дефицит железа и витаминов, беременность и заболевания щитовидной железы также могут негативно сказываться на здоровье волос. В случае чрезмерного выпадения локонов они порекомендовали обращаться к врачу, чтобы специалист установил точные причины процесса и построения грамотного плана по выздоровлению.

В феврале дерматолог-трихолог Татьяна Егорова раскрыла причины выпадения волос и описала методы решения этой проблемы для людей, переболевших COVID-19. Врач считает, что облысение может стать следствием нехватки железа или высокого уровня кортизола в организме, а также перенесенной коронавирусной инфекции. При этом обратить процесс потери волос невозможно, и пострадать от него могут как женщины, так и мужчины.