Российский невролог объяснил связь между деменцией и чувством юмора

Невролог Комаров заявил, что на раннюю деменцию могут указывать плоские шутки

Забывчивость, неряшливость, непонимание юмора и плоские шутки могут указывать на раннюю деменцию. О такой связи заболевания с чувством юмора рассказал врач-невролог Александр Комаров, его слова приводит News.ru.

Специалист отметил, что возрастная деменция может настигнуть человека в 45-60 лет. Особенно, подчеркнул он, этому подвержены люди, имеющие генетическую предрасположенность.

«Такие признаки вроде кажутся просто присущи человеку, но, если откатиться назад, мы видим, что человек раньше понимал, когда был помоложе так не шутил, и вот эта составляющая высокого интеллектуального общения по возможности, размышления спускаются на примитивный уровень», — рассказал невролог.

По его словам, у некоторых пациентов после 45 лет появляются очаговые симптомы, сигнализирующие о проблемах с головным мозгом. Например, агнозия, при которой человек затрудняется узнать лежащий перед ним предмет. Также о деменции могут сигнализировать нарушения ориентации в пространстве.

Врач добавил, что, предположительно, при появлении подобных симптомов в мозге остаются примерно 35 процентов функционирующих нейронов, отвечающих за высшие психические функции. «И, конечно, на этом фоне что-то восстановить, реабилитировать в рамках реабилитации и когнитивной терапии невозможно», — заключил Комаров.

Ранее невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов заявил, что на развитие деменции влияют генетическая предрасположенность, возраст, образ жизни, вредные привычки, а также уровень образования.