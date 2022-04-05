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В Минобороны сообщили об удержании тысяч иностранцев в заложниках на Украине

В Минобороны России сообщили об удержании 6501 иностранца в заложниках на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об удержании более 6,5 тысячи иностранцев в заложниках на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Минобороны России, на Украине продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6501 иностранного гражданина из 16 государств.

Также украинская сторона продолжает блокировку более 60 иностранных судов в своих портах, отметил он. По словам Мизинцева, Киев создал в своих внутренних водах и территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, которые теперь не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. «Со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается», — подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что эвакуация населения из Мариуполя во вторник, 5 апреля, сорвана украинскими формированиями, которые усилили обстрелы. По словам Мизинцева, украинские силы в Мариуполе с 31 марта ни разу не выполнили требования по соблюдению «режима тишины», 4 и 5 апреля они «увеличили интенсивность обстрелов, в том числе с применением минометов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю».

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Марина Совина
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