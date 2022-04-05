Xiaomi прокомментировала скандал с замедлением смартфонов

Xiaomi заявила, что в смартфонах присутствует система управления производительностью

Xiaomi подтвердила, что в смартфонах бренда присутствует система, которая регулирует мощность девайсов. Об этом сообщает нидерландское издание Hardware Info.

Представители китайской компании прокомментировали скандал, связанный с замедлением смартфонов. «Xiaomi применяет стратегии управления температурой, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие с продуктом, особенно с ресурсоемкими приложениями», — отметили в корпорации.

В компании заявили, что ОС смартфонов бренда может оптимизировать работу устройств в зависимости от многих факторов — энергопотребления, производительности, тепловой нагрузки. Получившие комментарий Xiaomi журналисты сделали вывод, что Xiaomi может искусственно регулировать мощность своих аппаратов.

Также в Xiaomi заявили, что потребители могут управлять мощностью смартфонов в ручном режиме. «На многих наших устройствах мы предлагаем три режима производительности, что позволяет пользователям настраивать баланс между производительностью и энергоэффективностью», — подчеркнули представители корпорации.

В марте представители сервиса для измерения мощности смартфонов Geekbench уличили Xiaomi в замедлении производительности устройств. Разработчики ПО пообещали провести расследование и принять решение об ограничениях девайсов бренда.