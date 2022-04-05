Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Xiaomi прокомментировала скандал с замедлением смартфонов

Xiaomi заявила, что в смартфонах присутствует система управления производительностью

Фото: Andrej Sokolow / Globallookpress.com

Xiaomi подтвердила, что в смартфонах бренда присутствует система, которая регулирует мощность девайсов. Об этом сообщает нидерландское издание Hardware Info.

Представители китайской компании прокомментировали скандал, связанный с замедлением смартфонов. «Xiaomi применяет стратегии управления температурой, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие с продуктом, особенно с ресурсоемкими приложениями», — отметили в корпорации.

В компании заявили, что ОС смартфонов бренда может оптимизировать работу устройств в зависимости от многих факторов — энергопотребления, производительности, тепловой нагрузки. Получившие комментарий Xiaomi журналисты сделали вывод, что Xiaomi может искусственно регулировать мощность своих аппаратов.

Также в Xiaomi заявили, что потребители могут управлять мощностью смартфонов в ручном режиме. «На многих наших устройствах мы предлагаем три режима производительности, что позволяет пользователям настраивать баланс между производительностью и энергоэффективностью», — подчеркнули представители корпорации.

В марте представители сервиса для измерения мощности смартфонов Geekbench уличили Xiaomi в замедлении производительности устройств. Разработчики ПО пообещали провести расследование и принять решение об ограничениях девайсов бренда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В ГД предложили отнести исполнение санкций против России к тяжким преступлениям
Психолог перечислил шесть простых принципов формирования здоровых привычек
Одна из девяти жен манекенщика соскучилась по моногамии и потребовала развод
В России предложили продлить автоматическое списание соцвыплат в счет займов
Россияне попытались незаконно вывезти из страны более 100 миллионов рублей
Xiaomi прокомментировала скандал с замедлением смартфонов
Пара захотела превратить хижину в роскошный дворец и разозлила британцев
Ребенок пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Зампостпреда России оценил возможность применения ядерного оружия на Украине
Зеленский выступит перед Совбезом ООН 5 апреля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.