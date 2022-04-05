Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Грузии назвали Украину «заповедником грузинских преступников»

Вице-премьер Грузии Цулукиани назвала Украину «заповедником грузинских преступников»

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани назвала Украину «заповедником грузинских преступников», выдачи которых безрезультатно добивается Тбилиси. Ее цитирует ТАСС.

«Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников и сотрудничало бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии», — заявила вице-премьер.

Она подчеркнула, что границы Грузии хорошо контролируются, поэтому обвинения Киева в контрабанде санкционных товаров и оружия в Россию являются «грязной ложью».

Тея Цулукиани с 2012 по 2020 год занимала пост главы министерства юстиции Грузии.

Материалы по теме:
«У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
«У них свои интересы и цели»Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
1 марта
Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
Сыграл по-крупному.Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
4 ноября

После Евромайдана в 2014 году в правительстве Украины появилось множество бывших грузинских политиков и сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили, ныне отбывающий срок в грузинской тюрьме, также занимал на Украине несколько высоких постов.

В числе иностранных специалистов, работавших в Киеве, оказался и Зураб Адеишвили — бывший министр юстиции Грузии, в прошлом разыскиваемый Интерполом по подозрению в присвоении имущества и организации пыток. На запрос правительства Грузии о его экстрадиции Украина ответила отказом.

Ранее Служба госбезопасности (СГБ) Грузии потребовала от Киева предоставить доказательства заявлений вице-премьера Украины Ирины Верещук о якобы провозе контрабанды санкционных товаров в Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина вновь обменялись пленными
Подсчитана вероятная доля темной материи в виде первичных черных дыр
Молдавия получит 695 миллионов евро кредитной поддержки
Биолог предрек появление более заразного штамма коронавируса
Стало известно об увеличении объема производства лекарств в Москве
В ЛНР заявили о риске многочисленных жертв из-за взрыва в Рубежном
Белоруссия начала рассчитываться за газ в российских рублях
Две страны увеличили импорт российской нефти
В Эквадоре 20 человек погибли из-за бунта в тюрьме
Член НАТО отправил на Украину тяжелую бронетехнику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.