В Грузии назвали Украину «заповедником грузинских преступников»

Вице-премьер Грузии Цулукиани назвала Украину «заповедником грузинских преступников»

Вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани назвала Украину «заповедником грузинских преступников», выдачи которых безрезультатно добивается Тбилиси. Ее цитирует ТАСС.

«Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников и сотрудничало бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии», — заявила вице-премьер.

Она подчеркнула, что границы Грузии хорошо контролируются, поэтому обвинения Киева в контрабанде санкционных товаров и оружия в Россию являются «грязной ложью».

Тея Цулукиани с 2012 по 2020 год занимала пост главы министерства юстиции Грузии.

После Евромайдана в 2014 году в правительстве Украины появилось множество бывших грузинских политиков и сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили, ныне отбывающий срок в грузинской тюрьме, также занимал на Украине несколько высоких постов.

В числе иностранных специалистов, работавших в Киеве, оказался и Зураб Адеишвили — бывший министр юстиции Грузии, в прошлом разыскиваемый Интерполом по подозрению в присвоении имущества и организации пыток. На запрос правительства Грузии о его экстрадиции Украина ответила отказом.

Ранее Служба госбезопасности (СГБ) Грузии потребовала от Киева предоставить доказательства заявлений вице-премьера Украины Ирины Верещук о якобы провозе контрабанды санкционных товаров в Россию.