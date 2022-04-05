Тбилиси потребовал от Киева доказать заявления о провозе контрабанды в Россию

СГБ Грузии потребовала от Киева доказательств провоза контрабанды товаров в Россию

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии потребовала от Киева предоставить доказательства заявлений о якобы провозе контрабанды санкционных товаров в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Указанные действия (провоз контрабандных санкционных товаров — прим. «Ленты.ру») согласно грузинскому законодательству являются особо тяжким уголовным преступлением. Мы призываем украинскую сторону незамедлительно предоставить доказательства, подтверждающие эту информацию с целью правового реагирования», — говорится в заявлении.

Если Киев не докажет, что Тбилиси действительно допускал провоз контрабанды в Россию, то это будет считаться заранее спланированной дезинформацией и крайне недружественным шагом. В СГБ уверены, что провокационные заявления украинских властей могли быть направлены на создание в Грузии внутренних беспорядков.

В понедельник, 4 апреля, в СГБ был вызван представитель посольства Украины в Грузии для разъяснения сложившейся ситуации.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук со ссылкой на Главное управление Минобороны Украины заявила, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании контрабанды для провоза оружия. Заявление уже осудили в правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и министерстве финансов страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 апреля заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России. По его словам, такое решение власти Грузии принимают исходя из интересов страны и народа.