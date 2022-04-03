Грузия не присоединится к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что страна не введет санкции против России

Грузия не присоединится к экономическим санкциям против России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает «Интерфакс».

По его словам, такое решение власти Грузии принимают исходя из интересов страны и народа. При этом премьер-министр выступил за необходимость скорейшего прекращения российской военной операции на Украине. На политическом уровне и во всех форматах, отметил Гарибашвили, Тбилиси поддерживает Киев.

«Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. И для предотвращения войны любой лидер страны — патриот должен делать все возможное», — заявил политик.

Гарибашвили также подчеркнул, что не одобряет участие добровольцев из Грузии в боевых действиях на Украине. «Сегодня в мире ни один руководитель ни одной страны не призывает своих граждан отправляться на Украину и участвовать в военных действиях», — сказал он, попросив граждан иначе выражать свою солидарность с украинским народом. Премьер поддержал отправку на Украину гуманитарных грузов и помощь прибывшим в страну украинским гражданам.

Грузия, по словам премьер-министра, уже направила на Украину 400 тонн гуманитарной помощи.

В конце февраля министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что в Тбилиси не намерены вводить новые санкции в отношении Москвы. Он также отметил, что руководство Грузии выступает против повторения войны 2008 года.

При этом президент страны Саломе Зурабишвили в эфире CNN рассказала, что Грузия поддерживает санкции против России и присоединяется ко всем международным финансовым ограничениям.