Назван срок запуска крупнейшего в Карачаево-Черкесии завода по переработке мяса

В Карачаево-Черкесии осенью завершат реконструкцию крупнейшего завода по переработке мяса

В Карачаево-Черкесии объявили о завершении реконструкции перерабатывающего завода «Кавказ-мясо». Об этом сообщает ТАСС.

Запустить производство планируют осенью текущего года. «Уже этой осенью в Черкесске будет запущено новое производство качественной экологически чистой баранины. А это значит: новые рабочие места (по меньшей мере 450 новых рабочих мест), поддержка фермерских хозяйств, увеличение объемов производства сельхозпродукции, что позволит нам конкурировать с другими регионами страны за звание лидера по производству баранины в РФ, и как следствие — повышение продовольственной безопасности страны», — рассказал глава республики Рашид Темрезов.

По его словам, на заводе уже проделан большой объем работ и идет монтаж оборудования.

Реконструкция началась в сентябре 2020 года, планировалось увеличить мощности мясоперерабатывающего завода до 42 тонны продукции в сутки, или 12,6 тысячи тонн в год. На заводе будут производить полуфабрикаты из мяса баранины, фарш и консервы, сертифицированные по стандартам «Халяль» и «Кошер».