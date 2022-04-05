В Севастополе задержали прокалывавших колеса машин с буквой Z россиян

На прокалывавших колеса машин с буквой Z жителей Севастополя завели уголовное дело

В Севастополе задержали двух россиян, прокалывавших колеса автомобилей с нанесенной на них буквой Z. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, в ходе обысков дома у злоумышленников нашли ножи, а также различную литературу и атрибутику нацистского толка. В телефонах задержанных оказались подтверждающие их преступную деятельность видеоматериалы. На россиян завели уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Раннее 5 апреля сообщалось, что МВД задержало мужчину, сломавшего в Костроме символ Z, установленный в поддержку спецоперации на Украине.

Буквы Z и V на бортах российской военной техники стали неофициальными символами поддержки спецоперации на Украине. Она была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, по его словам, Россия ответила на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

