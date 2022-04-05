Зеленский заявил о заинтересованности в прозрачном расследовании событий в Буче

Зеленский заявил, что заинтересован в прозрачном расследовании событий в украинской Буче

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Киева в полном и прозрачном расследовании событий в украинском городе Буча. Соответствующее виообращение опубликовано его офисом, передает ТАСС.

«Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше журналистов», — сказал украинский лидер.

Министерство обороны РФ назвало информацию о причастности российских военных к массовым убийствам в Буче провокацией. «Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию об убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились.