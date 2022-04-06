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В Казанском кремле отремонтируют 25 объектов

Ремонт 25 объектов Казанского кремля обойдется Татарстану в 60,7 миллиона рублей

Фото: Андрей Никитин / Коммерсантъ

В Республике Татарстан проведут ремонт 25 объектов, которые входят в состав Казанского кремля. Работы обойдутся бюджету региона в 60,7 миллиона рублей, пишет «Татар-информ» со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на сайте госзакупок.

В документации указано, что рабочим предстоит, в частности, восстановить фасады строений и установить пандусы для людей с ограниченными возможностями.

Заявки на участие от подрядчиков будут приниматься до 13 апреля. Ремонтные работы планируется завершить до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что музеи Казанского кремля проведут день открытых дверей.

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Евгений Шульгин
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