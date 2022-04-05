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Музеи Казанского кремля проведут день открытых дверей

Музеи Казанского кремля 5 апреля проведут день открытых дверей

Фото: Evg Klimov / Unsplash

Музеи Казанского кремля 5 апреля проведут день открытых дверей. Жители города и гости столицы смогут посетить музеи бесплатно, сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что музей исламской культуры будет открыт для посещения с 9 утра, музей Пушечного двора и музей истории государственности Республики Татарстан — с 10 утра. Также для гостей откроют двери вставочный зал «Манеж», центр «Эрмитаж-Казань» и музей естественной истории Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани заработают два новых туристических маршрута. Первый маршрут под названием «Нео Казань» проведет туристов по футуристичным локациям с наиболее современными городскими объектами.

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Евгений Шульгин
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