В Казани запустят два туристических маршрута
В Казани, Республика Татарстан, заработают два новых туристических маршрута. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на директора комитета по развитию туризма города Дарью Санникову.
Первый маршрут под названием «Нео Казань» проведет туристов по футуристичным локациям с наиболее современными городскими объектами. Он включает в себя посещение Национальной библиотеки республики, жилого комплекса «ART Сити», бульвара Белые цветы и выставочного пространства Ak Bars Retro Cars.
Второй маршрут, получивший название «Казань, откройся!», пройдет по нестандартным местам. Туристам, в частности, предложат исследовать старинные двери казанских домов XIX и XX веков. Экскурсии стартуют с 11 мая.
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