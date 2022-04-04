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В Казани запустят два туристических маршрута

В Казани с 11 мая стартуют экскурсии по двум новым туристическим маршрутам

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани, Республика Татарстан, заработают два новых туристических маршрута. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на директора комитета по развитию туризма города Дарью Санникову.

Первый маршрут под названием «Нео Казань» проведет туристов по футуристичным локациям с наиболее современными городскими объектами. Он включает в себя посещение Национальной библиотеки республики, жилого комплекса «ART Сити», бульвара Белые цветы и выставочного пространства Ak Bars Retro Cars.

Второй маршрут, получивший название «Казань, откройся!», пройдет по нестандартным местам. Туристам, в частности, предложат исследовать старинные двери казанских домов XIX и XX веков. Экскурсии стартуют с 11 мая.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде установили скульптуру оленя из нержавеющей стали.

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Евгений Шульгин
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