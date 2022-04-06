Жену Бондарчука заметили в ресторане Стамбула с Чубайсом

В сети появилось фото актрисы Паулины Андреевой с Чубайсом в Стамбуле

Российскую актрису Паулину Андрееву, жену режиссера Федора Бондарчука, якобы заметили в ресторане Стамбула в компании бывшего специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса. Фото похожих на артистку и экс-чиновника людей в помещении опубликовал Telegram-канал Pink Birkin.

По словам автора анонимного канала, Андреева, Чубайс и супруга политика Авдотья Смирнова находились в стамбульском ресторане Isola за одним столом. Подтверждения этой информации нет.

23 марта Анатолия Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. На фото мужчина в кепке и куртке стоит у банкомата. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны.

Паулина Андреева снялась в таких сериалах, как «The Телки», «Вертинский», «Метод», «Лучше, чем люди» и «Демон революции».