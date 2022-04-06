В России подешевело съемное жилье из-за роста предложения

В России арендодатели стали предлагать более дешевое съемное жилье за счет роста предложения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса для покупки и продажи недвижимости «Домклик».

В крупных городах России за февраль и март 2022 года количество объявлений о сдаче однокомнатных квартир увеличилось на 47-50 процентов, двухкомнатных — на 39 процентов, трехкомнатных — на 32 процента. В полтора раза выросло предложение съемного жилья в высокобюджетном сегменте. В связи с этим в некоторых районах Москвы — Северном Медведкове и Головинском — цены на съемные квартиры обвалились почти на 40 процентов. В Челябинске и Екатеринбурге наблюдалась аналогичная картина, при этом максимальное падение цен было зафиксировано в Курортном районе Санкт-Петербурга — на 54 процента.

«Многие арендодатели склонны занижать цены, так как считают, что люди будут массово мигрировать, и боятся остаться без съемщиков. Но некоторые, наоборот, завышают стоимость аренды, так как стремятся быстро увеличить свой доход», — отмечают эксперты. Так, в Тимирязевском районе Москвы средняя цена на съемное жилье подскочила на 40 процентов, а на Арбате — почти на 120 процентов.

Среди наиболее вероятных причин таких тенденций эксперты выделили отток мигрантов из страны и отъезд иностранных специалистов, а также тех россиян, которые потеряли работу и уехали в родные города. Кроме того, влияние в данный момент оказывают нестабильность рубля и решение собственников отменить продажи своих квартир в условиях неопределенности. Наконец, на ситуации сказывается переезд части горожан на дачи в теплый период, из-за которого хозяева начинают временно сдавать квартиры.

Руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова отметила, что спрос на аренду квартир при увеличении предложения сохраняется. Причиной служит то, что часть тех арендаторов, которые сняли жилье в прошлом году, когда предложение было ограничено, теперь стремятся найти более дешевое жилье.

По мнению экспертов, период сниженных цен за аренду жилья продлится около полугода, после чего стоимость качественного жилья с хорошими местоположением и ремонтом вновь возрастет.

Ранее в апреле аналитики ЦИАН пришли к выводу, что в данный момент арендовать жилье в России в три раза выгоднее, чем покупать в ипотеку, так как средняя арендная ставка в стране составляет всего 33 процента от платежа по жилищному кредиту.