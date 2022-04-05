В России оценили преимущества аренды над ипотекой

ЦИАН заявил, что арендовать жилье в России в три раза выгоднее, чем покупать в ипотеку

В апреле 2022 года снимать квартиры в России стало в три раза выгоднее, чем покупать недвижимость в ипотеку. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, где оценили преимущества аренды над жилищными кредитами. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты сравнили среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры на вторичном рынке с ежемесячным взносом по 22-летнему кредиту на аналогичную недвижимость в 24 крупных городах России. По данным аналитиков, даже до повышения в феврале Центробанком ключевой ставки до 20 процентов снимать жилье было выгоднее, чем покупать в ипотеку — в целом по всем городам аренда составляла в среднем 57 процентов от ежемесячного взноса по кредиту, разница была чуть более 13 тысяч рублей.

В первые месяцы весны ипотека на вторичном рынке стала недоступной для большинства россиян, а аренда стала почти в три раза выгоднее погашения долга банку. В апреле 2022 года средняя арендная ставка в стране составляет всего 33 процента от от платежа по жилищному кредиту. Как отмечают аналитики, по всем городам взнос по ипотеке стал более чем на 10 тысяч рублей выше в сравнении с арендой.

По оценкам ЦИАН, наименее выгодно покупать квартиру в Москве — там ипотека оказалась на 112 тысяч рублей дороже аренды. Однако до роста ключевой ставки ЦБ разница была на уровне 43 тысяч рублей. Минимальное различие (до 20 тысяч рублей) в сумме платежей по кредиту и за съемное жилье обнаружили в Челябинске и Архангельске.

Аналитики также зафиксировали, что в апреле на фоне рекордного роста конкуренции на рынке съемного жилья арендные ставки снизились — наиболее заметной такая динамика оказалась в столичных регионах и локациях с наибольшим приростом предложения. Так, в Москве найм квартир стал дешевле на 6,2 процента, а в Санкт-Петербурге — на 6,9 процента. Снижение стоимости съемного жилья на 5-6 процентов произошло в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах.

«Часть собственников пока решили отказаться от продажи квартир, получая пассивный доход от сдачи в аренду. С конца февраля количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке по городам с численностью населения от 500 тыс. человек, снизилось на четверть, что оказывает давление на стоимость», — прокомментировал глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Эксперт спрогнозировал дальнейшее планомерное снижение арендных ставок на протяжении летнего сезона.

В 2021 году, по оценкам ЦИАН, в 2021 году арендная ставка в стране в среднем составляла 67 процентов от ежемесячного платежа по кредиту — съем жилья считался выгоднее ипотеки в некоторых городах России. В Уфе, Казани и Москве аренда оказалась почти в два раза дешевле взноса по кредиту.