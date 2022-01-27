Оценено преимущество аренды над ипотекой

В 2021 году арендовать квартиры в России стало выгоднее, чем покупать жилье в ипотеку. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, результаты которого поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты сравнили стоимость аренды двухкомнатных квартир с ежемесячным взносом по 20-летнему кредиту на аналогичную недвижимость в 16 крупных российских городах. По оценкам аналитиков, в 2021 году арендная ставка в стране в среднем составляла 67 процентов от ежемесячного платежа по кредиту — разница между ипотекой и оплатой съемного жилья значительно выросла относительно предыдущих лет. В 2020 году аренда стоила в среднем как 79 процентов взноса по кредиту, а в 2019-м — как 80 процентов.

Сильнее всего квартиросъемщик в сравнении с ипотечным заемщиком сможет сэкономить в Уфе, Казани и Москве — в этих городах аренда оказалась почти в два раза дешевле платежа по кредиту. Регионами с наименьшим преимуществом съемного жилья перед приобретенным в ипотеку оказались Ростов-на-Дону, Челябинск и Волгоград, где аренда составляет 75-84 процентов от среднего ежемесячного взноса.

Ранее эксперты «Метриума» выяснили, что брать жилье в ипотеку выгоднее, чем копить всю сумму на его покупку. Главным преимуществом жилищного кредита специалисты назвали быстрый переезд в собственную квартиру. При накоплении средств ждать этого момента придется дольше.