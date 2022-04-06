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Умер писатель Александр Бахвалов

Известный писатель Александр Бахвалов умер на 96-м году жизни

Фото: Издательство «Современник»

Известный писатель Александр Бахвалов умер в возрасте 95 лет. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Тревогу забила родная дочь прозаика, с которой Бахвалов перестал выходить на связь. Она и обратилась в полицию, которая взломала дверь в квартиру Александра. В помещении, в котором проживал писатель, было обнаружено два тела — самого Бахвалова, а также его знакомой.

По данным следствия, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Тела пролежали в квартире более десяти дней.

Александр Бахвалов (настоящая фамилия — Мистакиди) обрел известность после своего первого большого произведения, романа «Нежность к ревущему зверю». Эту работу в 1982 году экранизировали режиссеры Владимир Попков и Станислав Третьяков.

Ранее стало известно о смерти кумира подростков 60-х годов Бобби Райделла. Певец и актер скончался на 80-м году жизни. Причиной смерти врачи назвали осложнения от пневмонии, которой переболел артист. Уточняется, что заболевание Райделла не было связано с коронавирусом.

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Анастасия Астахова
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