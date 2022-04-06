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Умер кумир подростков 60-х Бобби Райделл

Кумир подростков 60-х Бобби Райделл умер на 80-м году жизни

Фото: Barry Sweet / globallookpress.com

Американский певец и актер, кумир подростков 1950-х и 1960-х Бобби Райделл умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает The Independent.

Артист скончался в одной из больниц Филадельфии, штат Пенсильвания. Причиной смерти стали осложнения от пневмонии. Уточняется, что недуг Райделла не был связан с коронавирусом.

Бобби Райделл (настоящее имя — Роберт Луис Ридарелли) известен по таким хитам, как Kissing Time, Wild One, We Got Love, Volare и Forget Him. В его дискографии несколько десятков альбомов и сборников. Артист также снялся в комедийном мюзикле 1963 года «Пока, пташка» (Bye Bye Birdie) вместе с Диком Ван Дайком, Джанет Ли и Энн-Маргрет.

Ранее стало известно, что британская актриса и звезда сериала «Жители Ист-Энда» Джун Браун умерла в возрасте 95 лет.

Евгений Шульгин
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