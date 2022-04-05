Умерла звезда сериала «Жители Ист-Энда» Джун Браун

Звезда сериала «Жители Ист-Энда» Джун Браун умерла на 96-ом году жизни

Британская актриса и звезда сериала «Жители Ист-Энда» Джун Браун умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщили близкие артистки, пишет The Guardian.

Наибольшую популярность актрисе принесла роль в мыльной опере «Жители Ист-Энда». Браун приняла участие в 2 884 сериях проекта, а исполненный ею образ Дот Коттон, известной своими религиозными взглядами и пристрастием к курению, стал одним из символов британской поп-культуры. Помимо этого, Джун приняла участие в таких кинопроектах, как «Доктор Кто» и «Мистер Биг». В 2008 году ей присвоили звание Кавалера Ордена Британской империи.

По словам родственников артистки, она скончалась у себя дома, в окружении близких людей из семейного круга.

1 апреля стало известно, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-ом году жизни. Широкую популярность артистке принесли роли в фильмах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи». После смерти Яковлевой стало известно о ее наследстве и о том, кому оно достанется.