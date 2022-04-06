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Российские угольщики пожаловались на невозможность вывезти сырье

Российские угольные компании попросили освободить для них БАМ и Транссиб

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

После введения западных санкций из-за ситуации на Украине российские угольные компании начали испытывать сложности с вывозом сырья на экспорт. Проблема обсуждалась 29 марта на заседании комиссии «Энергетика» при Госсовете, на протоколы которой ссылается «Коммерсантъ».

Поставки угля потеряли приоритет на Восточном полигоне (включает в себя Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали). Вместо них идут транзитные контейнеры с потребительскими товарами, лишившиеся других направлений.

Угольщики пожаловались, что в такой ситуации они, из расчета нынешней стоимости топлива, теряют по 600 долларов с каждой невывезенной тонны угля. При этом на транзитных контейнерах Россия зарабатывает только 30 долларов выручки за ту же массу, то есть фактически теряет возможные средства. Компании попросили освободить для них БАМ и Транссиб, а другие транспортные потоки переориентировать на Казахстан до отмены санкционных ограничений.

По мнению поставщиков, нынешние правила являются дискриминационными для энергетического угля, что может привести к срыву контрактов, невыполнению обязательств, остановке предприятий, сокращению рабочих мест в регионах, снижению налогов и валютной выручки. Комиссия предложила изменить приоритет, чтобы в первую очередь обеспечить вывоз угля из Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тувы на восток страны, а также ввести мораторий на тарифы на перевозку угля.

Исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок Сергей Авсейков раскритиковал идею, заметив, что она не соответствует государственным задачам. По его словам, в контейнерах в настоящий момент развозится вся потребительская корзина, критически важное технологическое оборудование, другие товары.

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Еще один источник в контейнерной отрасли указал, что ставка на вывоз угля дискредитирует Россию перед Китаем, поскольку тот стремится развивать сухопутный транзит и даже выделяет на него субсидии. Другой собеседник издания напоминает, что транзит идет в том числе в страны СНГ, и попытка его ограничить будет означать резкое падение российского экспорта логистических услуг и потерю статуса надежного транзитера».

Представитель РЖД в комментарии изданию подтвердили изучение проблемы. По его словам, во временном порядке приоритет транзитных контейнеров из портов Дальнего Востока уже снижен.

Ранее «Ъ» сообщал о неопределенной ситуации с логистикой по всем направлениям, однако наиболее сложной, по оценкам участников рынка, остается европейское. Сроки и условия прохождения грузов значительно усложнились, а сроки, когда ситуация станет понятной, неизвестны.

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Платон Щукин
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