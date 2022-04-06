В Белгородской области эвакуировали все школы из-за угрозы минирования

Мэр Иванов сообщил об эвакуации всех школ Белгородской области из-за угрозы минирования

Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за угрозы минирования. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов в Telegram-канале.

По его словам, сообщения о минировании всех образовательных учреждений поступили на электронную почту Центра образования №15 «Луч» утром в среду, 6 апреля. Иванов заверил, что спецслужбы проводят проверку всех зданий, учащиеся и персонал переведены в безопасное место.

Белгородский мэр попросил граждан сохранять спокойствие. Иванов предположил, что подобные действия являются частью информационного давления на Белгородскую область.

3 апреля в городе Томаровка Белгородской области произошел взрыв в небе с падением обломков.

Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев пояснил, что произошел «хлопок, на землю упали обломки». Жертв и разрушений в результате взрыва нет, добавил он.

