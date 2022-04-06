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Пришедшая к врачу с больным животом 11-летняя россиянка оказалась беременна

В Красноярске врачи выявили шестимесячную беременность у 11-летней девочки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске мать 11-летней россиянки заметила у нее беременность только на шестом месяце. Этот факт подтвердили врачи одной из больниц Ленинского района, сообщает KP.RU.

В больницу мать девочки обратилась, когда школьница начала жаловаться на боль и странные ощущения в животе. Детский врач, к которому пришли мать с ребенком, заподозрила беременность и отправила к гинекологу. Специалист подтвердил наличие плода. Оказалось, что на момент осмотра, который был в середине марта, срок беременности составлял 30 недель.

Затем выяснилось, что школьница в начале учебного года начала встречаться с 15-летним парнем. По словам источника газеты, половая связь подростков была по обоюдному согласию. В отношении парня возбуждено уголовное дело, на данный момент следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Самого школьника не задержали.

Ранее похожий случай произошел на Кубани. Девятиклассница поступила в медицинское учреждение с сильными болями в животе. Обследование выявило у девочки беременность. Уточняется, что у девушки начались схватки, в связи с чем ее экстренно направили в акушерское отделение больницы.

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Никита Абрамов
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