Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог назвала условие исключения супа из рациона

Врач-диетолог Копытько объяснила преимущество второго блюда перед супом

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько назвала условие исключение супа из рациона. Ее слова приводит издание «Газета.Ru».

По словам Копытько, второе блюдо гораздо полезнее первого. Врач объяснила, что в порции супа меньше белка и других полезных веществ, чем в блюде с мясом и овощами, кроме того, суп не способствует долгому ощущению сытости. «Если рацион человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа. С его исчезновением из меню организм ничего не потеряет», — сказала диетолог.

При этом жидкую пищу и бульоны, уточняет Копытько, стоит включить в рацион на постоянной основе ослабленным людям, например, тем, кто перенес хирургическую операцию.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

«Для ослабленного организма (обычно во время болезни плохой аппетит) густой суп и бульон — весьма хороший способ настроиться на нормальную пищу», — заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил три полезных свойства супа. Он отметил, что супы низкокалорийны, облегчают пищеварение и защищают слизистую желудка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Путин принял предложение премьера Венгрии о проведении мирных переговоров
Германия столкнулась с «новой бедностью»
Выдача кредитов наличными в России упала почти на 90 процентов
Премьер Венгрии назвал цель мирных переговоров с Путиным
Начальник ГИБДД освобождал нарушителей от наказания и попал под следствие
Российский косметолог раскрыла способы избежать морщин в молодом возрасте
Физиотерапевт дала советы по сохранению здоровья спины при работе дома на диване
США пообещали поставить Украине по десять ПТРК на каждый российский танк
На американской подводной лодке разгерметизировался отсек
Франция заявила о готовности провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.