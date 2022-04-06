Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР назвали число украинских военных в Северодонецке и Лисичанске

Представитель ЛНР Мирошник заявил о 15 тыс. военных Украины в Северодонецке и Лисичанске
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Лисичанске и Северодонецке находятся четыре бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) общей численностью в 12-15 тысяч человек. Об этом представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он назвал число украинских военных в двух населенных пунктах и отметил, что оба города находятся под контролем ВСУ. Мирошник также добавил, что войска ЛНР продолжают наступление на окраине Северодонецка и уже освободили примерно две трети города Рубежное, находящегося на севере Северодонецкого района.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин высказал предположение, что следующей целью крупномасштабного наступления войск России и союзников может быть замыкание кольца окружения вокруг ВСУ в Северодонецке, Лисичанске и Краматорске. Он также заявил, что бои за Мариуполь вошли в завершающую стадию, и указал на то, что украинские военные в городе находятся в отчаянном положении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин принял предложение премьера Венгрии о проведении мирных переговоров
В ЛНР назвали число украинских военных в Северодонецке и Лисичанске
Стоимость аренды жилья в Москве стала ниже платежей по ипотеке
Солиста «Московской оперетты» признали лучшим актером в Нью-Йорке
Москвичи бросились скупать квартиры в новостройках
Собчак сообщила об угрозах в свой адрес
Названа дата запуска первых рейсов из Сочи в Каир
В администрации Евпатории прошли обыски
Политолог допустил объединение ЛДПР с другой партией после смерти Жириновского
Финляндия решила окончательно прекратить прием поездов из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.