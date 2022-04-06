В ЛНР назвали число украинских военных в Северодонецке и Лисичанске

Представитель ЛНР Мирошник заявил о 15 тыс. военных Украины в Северодонецке и Лисичанске

В Лисичанске и Северодонецке находятся четыре бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) общей численностью в 12-15 тысяч человек. Об этом представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он назвал число украинских военных в двух населенных пунктах и отметил, что оба города находятся под контролем ВСУ. Мирошник также добавил, что войска ЛНР продолжают наступление на окраине Северодонецка и уже освободили примерно две трети города Рубежное, находящегося на севере Северодонецкого района.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин высказал предположение, что следующей целью крупномасштабного наступления войск России и союзников может быть замыкание кольца окружения вокруг ВСУ в Северодонецке, Лисичанске и Краматорске. Он также заявил, что бои за Мариуполь вошли в завершающую стадию, и указал на то, что украинские военные в городе находятся в отчаянном положении.