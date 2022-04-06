В России выявили 14 661 новый случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 14 661 случая коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 14 661 новый случай коронавируса. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 6 апреля.

Днем ранее число заражений составило 13 947.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (1072), Санкт-Петербурге (734) и в Свердловской области (692). Меньше всего — в Туве (1 случай), на Чукотке (1 случай) и Ненецком автономном округе (5 случаев).

Число госпитализаций за сутки составило 3713, выписано из больниц в связи с выздоровлением 35 306 человек. Общий показатель выздоровлений составил 17 070 642.

За последние 24 часа умер 291 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 370 602.