Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 14 661 новый случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 14 661 случая коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 14 661 новый случай коронавируса. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 6 апреля.

Днем ранее число заражений составило 13 947.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (1072), Санкт-Петербурге (734) и в Свердловской области (692). Меньше всего — в Туве (1 случай), на Чукотке (1 случай) и Ненецком автономном округе (5 случаев).

Число госпитализаций за сутки составило 3713, выписано из больниц в связи с выздоровлением 35 306 человек. Общий показатель выздоровлений составил 17 070 642.

За последние 24 часа умер 291 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 370 602.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о личном приказе Путина отвести войска от Киева
В США оценили российский «ракетный грузовик»
Названы шесть самых популярных модных трендов в TikTok
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
Посольство России назвало погибшего водителя жертвой антироссийской истерии
Венгрия начала искать способ оплаты газа в рублях
Россиян призвали отказаться от поездок в Европу
Россия начала выплачивать госдолг в рублях
Обвиненный в изнасиловании боец ММА Новоселов обжаловал арест
В России начали изготавливать опытные образцы ракеты «Союз-5»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.