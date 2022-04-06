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Шольц пообещал усилить давление на Россию

Канцлер ФРГ Шольц пообещал, что Брюссель усилит давление на Москву

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Евросоюз усилит давление на Россию, пятый пакет антироссийских санкций находится на финальной стадии обсуждения. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, цитату приводит ТАСС.

«ЕС будет усиливать давление на Россию. По пятому пакету санкций ведутся финальные дебаты», — пояснил он.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее пообещал, что новые антироссийские меры будут включать ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, а также новые персональные санкции.

В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что частью нового пакета санкций станет запрет на любые трансакции с четырьмя «ключевыми российскими банками», в том числе с ВТБ. По ее данным, совокупная доля этих кредитных организаций составляет 23 процента российского банковского сектора.

Западные страны усиливают давление на Россию после начала спецоперации на Украине.

Виктория Кондратьева
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