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В Еврокомиссии раскрыли детали нового пакета санкций

Вице-президент ЕК Домбровскис рассказал о новых санкциях против российской энергетики

Фото: Zheng Huansong / globallookpress.com

Пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России включает в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, а также новые персональные санкции. Такие подробности раскрыл исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

Он рассказал, что детали ограничений в настоящее время финализируются, окончательно пакет не согласован. Одним из наиболее серьезных моментов будут санкции в отношении энергетики, в частности угля.

В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что частью нового пакета санкций станет запрет на любые трансакции с четырьмя «ключевыми российскими банками», в том числе с ВТБ. По ее данным, совокупная доля этих кредитных организаций составляет 23 процента российского банковского сектора.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов рассказал, что в проекте Еврокомиссии санкции должны включать запрет на импорт российского угля, закрытие морских и сухопутных границ для российских перевозчиков, а также остановки поставок новой техники.

На резкое ужесточение ограничительных мер западные страны пошли после публикаций деталей произошедшего в украинском городе Буча. Российские власти полностью отрицают причастность российской армии, называя массовое убийство мирных жителей подготовленной провокацией.

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Платон Щукин
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