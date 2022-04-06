Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названо идеальное время для выхода из доллара

Финансист РЭУ Бондаренко призвала переводить накопления из доллара в лиру и другие валюты

Фото: Pixabay

Заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко рассказала, что решение о переводе сбережений из доллара стоит принимать, опираясь на свои цели. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Финансист объяснила, что если россиянин стремился получить доход от спекулятивных заработков, то текущее время нельзя назвать идеальным для выхода из доллара, поскольку его курс в 130-150 рублей не ожидается.

Поэтому Бондаренко порекомендовала приобрести другие валюты, колебания которых позволят получить доход. Она призвала переводить накопления из доллара в турецкую лиру и другие валюты.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта
Убежище для инвесторов. Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
Убежище для инвесторов.Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
22 марта

«Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в Россию не будут успевать за ее темпами», — отметила эксперт.

Если валютные накопления были сделаны, например, на отдых, то их лучше оставить. Продажа и покупка валюты в дальнейшем приведет к тратам на конвертацию, заключила Бондаренко.

Ранее Россиянам спрогнозировали снижение цен. Экономист Алексей Зубец объяснил, что это произойдет благодаря укреплению рубля на фоне доллара и других валют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США «дали России выбор» между дефолтом и истощением
Названо идеальное время для выхода из доллара
Более двух лет ребенок из Подмосковья прожил с резинкой от шарика в носу
Стало известно о провокации Украины с гибелью жителей Херсонской области
Раскрыта главная цель США на Украине
В США отметили устойчивое и стремительное восстановление рубля на фоне санкций
Россиянам спрогнозировали снижение цен
В Twitter появится новая функция
В США объяснили отсутствие коллапса в экономике России при введенных санкциях
Названа максимальная порция сахара в день
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.