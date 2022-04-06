Названо идеальное время для выхода из доллара

Финансист РЭУ Бондаренко призвала переводить накопления из доллара в лиру и другие валюты

Заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко рассказала, что решение о переводе сбережений из доллара стоит принимать, опираясь на свои цели. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Финансист объяснила, что если россиянин стремился получить доход от спекулятивных заработков, то текущее время нельзя назвать идеальным для выхода из доллара, поскольку его курс в 130-150 рублей не ожидается.

Поэтому Бондаренко порекомендовала приобрести другие валюты, колебания которых позволят получить доход. Она призвала переводить накопления из доллара в турецкую лиру и другие валюты.

«Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в Россию не будут успевать за ее темпами», — отметила эксперт.

Если валютные накопления были сделаны, например, на отдых, то их лучше оставить. Продажа и покупка валюты в дальнейшем приведет к тратам на конвертацию, заключила Бондаренко.

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