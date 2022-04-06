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Россиянам спрогнозировали снижение цен

Экономист Зубец допустил падение цен через два-три месяца благодаря укреплению рубля

Фото: Pixabay

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец раскрыл сроки падения цен на потребительском рынке. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Специалист спрогнозировал россиянам снижение цен через два-три месяца благодаря укреплению рубля по отношению к доллару и евро. Изменится стоимость тех товаров, у которых она зависит от состояния валютного рынка. Цены продукции придется скорректировать, чтобы привлечь внимание россиян и получить доход.

«Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает», — допустил Зубец.

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Эксперт добавил, что стоимость товаров увеличилась из-за поведения самих граждан, а не из-за изменений на валютном рынке. Он указал на «панический спрос» на некоторую продукцию, который и привел к росту цен. Однако снижение цен на эти товары уже началось, этот процесс продолжится в ближайшие недели.

«Сейчас ажиотажный спрос практически на все товары, в том числе продовольственные, резко пошел вниз. По гречке, подсолнечному маслу ажиотажа больше нет, спрос падает вместе с ценами. Что касается сахара, в течение пары недель на сахарном рынке ажиотаж упадет, и продавцы будут вынуждены снижать цены», — заключил специалист.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал факторы укрепления рубля. Он объяснил этот процесс снижением объемов импорта.

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Марина Совина
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