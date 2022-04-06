В Госдуму внесли закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ

В Госдуму внесли законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию странами российских СМИ

Законопроект о зеркальном ответе на действия иностранных государств, дискриминирующих и запрещающих российские СМИ, был внесен в Госдуму. Информация об этом в среду, 6 апреля, появилась в базе данных с перечнем внесенных в Думу инициатив.

Проект внесла группа депутатов, среди которых также глава комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О мерах

воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

«В случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского средства массовой информации в качестве ответной меры на основании решения генерального прокурора или его заместителей на территории Российской Федерации может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного средства массовой информации, зарегистрированного на территории такого иностранного государства и распространяющего свою продукцию на территории

Российской Федерации», — говорится в документе.

Запрет на территории России деятельности иностранного СМИ влечет за собой, в частности, запрет на распространение информационных материалов такого издания, в том числе через другие СМИ и интернет; прекращение аккредитации его корреспондентов, остановку работы его представительств в РФ. Уточняется, что отмена решения о запрете в России такого зарубежного СМИ возможна только после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.

О том, что думская комиссия по иностранному вмешательству разработала соответствующую инициативу, стало известно 5 апреля. Председатель комиссии Василий Пискарев сообщил, что предлагаемая поправка предоставляет генеральному прокурору России право оперативно принимать решение о запрете или ограничении деятельности в РФ СМИ страны, которая проявила недружественные действия по отношению к российским изданиям. Он выразил уверенность в том, что притеснения отечественных СМИ другими странами должны получать «быстрый и симметричный ответ».

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех соответствующих стран. Перед этим соцсеть Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заблокировала все аккаунты RT в 27 европейских странах.