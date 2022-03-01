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Instagram заблокировал аккаунты RT в Европе

В RT сообщили, что Instagram заблокировал все их аккаунты в 27 европейских странах

Фото: Yuri Kochetkov / AP

Социальная сеть Instagram заблокировала все аккаунты телеканала RT в 27 европейских странах. До этого доступ к их страницам ограничил Facebook. Об этом сообщается во вторник, 1 марта, в Telegram-канале «RT на русском».

«По распоряжению правительства, суда или иного органа доступ к вашей учетной записи в этом регионе ограничен», — говорится в электронном письме, опубликованном RT.

Далее следует список из 27 стран, в которых аккаунт телеканала заблокирован. Среди них Франция, Австрия, Испания, Германия, Латвия, Италия, Эстония, Швеция и другие.

Дарья Кучерявых
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