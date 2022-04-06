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В Калининградской области пройдет праздник морской гастрономии

На гастрономическом «Фиштивале» в Зеленоградске представят более 30 видов морепродуктов

Фото: Владимир Черняховский / Kaliningrad Street Food

В городе Зеленоградск Калининградской области с 29 апреля по 3 мая пройдет восьмой ежегодный праздник морской гастрономии «Фиштиваль». Об этом сообщает портал Kgd.ru.

Мероприятие объединит около 40 локальных производителей продуктов и точек уличной еды. Гостям представят на пробу корюшку, мидии, сома и еще более 30 различных видов рыбы и морепродуктов.

«Отдельное внимание в этом году уделяется производителям местных продуктов — притом не только рыбы. Мы предлагаем принять участие в "Фиштивале" сыроварам, пекарям, кондитерам и другим ремесленникам», — рассказали организаторы.

Ранее в марте ученые из Самары решили создать робота-повара для приготовления еды в космосе — он будет работать за счет многофункционального пищевого 3D-принтера. По словам кандидата технических наук Сергея Борминского, изобретение позволит внести разнообразие в меню космонавтов и сделать их диету более индивидуальной.

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Мария Гейн
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