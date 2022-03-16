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В России захотели создать робота-повара для приготовления еды в космосе

Самарские ученые создадут робота, который будет готовить еду в космосе

Фото: Самарский университет

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева захотели создать робота-повара, который будет готовить еду в космосе. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу российского вуза ТАСС, в основе установки будет использован многофункциональный пищевой 3D-принтер.

«В рамках проекта будет создан автоматический пищевой 3D-принтер, который сможет самостоятельно готовить различные блюда в условиях невесомости по заранее заложенным в него рецептам», — рассказал научный руководитель научно-исследовательской лаборатории «Аналитические приборы и системы» Самарского университета им. Королева, кандидат технических наук Сергей Борминский.

Он отметил, что изобретение позволит внести разнообразие в меню космонавтов и сделать их диету более индивидуальной. Борминский также указал, что предварительная конструкция устройства уже разработана.

Пока полный список блюд, которые будет готовить робот-повар, не сформирован, однако разработчики указывают, что в меню точно включат салаты, паштеты, различные макаронные и шоколадные изделия, печенье, сладости, блины и оладьи. Согласно задумке, робот должен уметь готовить диетические блюда с заданным количеством калорий, белков, жиров и углеводов, а также витаминов и биологически активных добавок.

Пока ученые определяются с меню, космонавты пользуются стандартными наборами специально подготовленных блюд, которые выглядят как быстрорастворимые супы и каши.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые создали дрон с искусственным интеллектом для поиска метеоритов. Специалисты отметили, что помимо поиска метеоритов эту разработку можно применять для обнаружения различных растений и животных.

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Варвара Кошечкина
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