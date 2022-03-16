Искусственный интеллект научился находить упавшие метеориты

Австралийские ученые создали дрона с искусственным интеллектом для поиска метеоритов

Ученые из Центра космической науки и техники Кертина (SSTC) создали дрона с искусственным интеллектом (ИИ), который научился находить упавшие метеориты на равнине Нулларбор в Западной Австралии. Об этом сообщаетcя в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, собирал кадры ландшафта, которые затем на наличие осколков космических объектов анализировал искусственный интеллект. Обычно для поиска метеоритов собиралась группа специалистов, которые шла по большой площади в местах их вероятного местоположения. Однако использование дронов и ИИ оказалось в девять раз эффективнее.

Ученые отмечают, что помимо поиска метеоритов эту разработку можно применять для обнаружения различных растений и животных.

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