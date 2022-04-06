Air India приостановила полеты в Россию

Авиакомпания Air India приостановила продажу билетов из Дели в Москву

Национальный индийский авиаперевозчик Air India временно приостановил полеты в Россию и прекратил продажу билетов из Дели в Москву и обратно. Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства России в Индии.

«Обращаем внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели — Москва — Дели. Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — говорится в заявлении пресс-службы дипведомства. При этом уточняется, что путешественники, ранее купившие проездные документы на отмененные рейсы, смогут вернуть потраченные денежные средства в полном объеме.

Также дипломаты отметили, что в связи с отменой Правительством Индии ограничений на международное авиасообщение в страну можно попасть с пересадкой в воздушных гаванях Ташкента, Стамбула, Дубая, Абу-Даби и Дохи.

Ранее в марте член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева перечислила страны, ожидающие увеличения количества росийских туристов. Среди них — Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.