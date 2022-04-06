Байден пообещал усилить экономическую изоляцию России из-за ситуации на Украине

Байден: год санкций США может свести на нет экономические достижения России за 15 лет

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти продолжат увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине. Об этом глава государства рассказал на конференции профсоюзной ассоциации строительной отрасли, передает ТАСС.

Байден прокомментировал события вокруг украинского города Буча, при этом лидер США оговорился и назвал его Бука. Он отметил, что ответственные страны должны собраться вместе и привлечь виновников происходящего к ответственности. Президент добавил, что Вашингтон вместе со своими союзниками и партнерами намерен продолжать увеличивать издержки для России и усиливать ее экономическую изоляцию.

«Всего за год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России последних 15 лет», — подчеркнул американский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полностью опровергает идею о том, что российские военнослужащие могли быть причастны к ситуации с массовыми убийствами в украинской Буче. По его словам, изображения, которые были представлены, являются результатом организованной фальсификации.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.

