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Кремль «полностью опроверг» причастность России к массовым убийствам в Буче

Песков полностью опроверг причастность российских военных к убийствам в украинской Буче

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полностью опровергает идею о том, что российские военнослужащие могли быть причастны к ситуации с массовыми убийствами в украинской Буче. Его слова в среду, 6 апреля, приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что изображения, которые были представлены, являются результатом организованной фальсификации.

«Российская армия не нацелена на мирных жителей, не бомбит жилые дома», — заявил Песков.

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Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что нельзя исключить вероятность появления новых фейков, аналогичных съемкам в Буче. В то же время, отметил он, Москва будет продолжать настойчиво говорить о том, что является правдой, а что — вымыслом.

3 апреля официальный Киев и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.

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Евгения Куликова
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