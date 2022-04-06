Кремль «полностью опроверг» причастность России к массовым убийствам в Буче

Песков полностью опроверг причастность российских военных к убийствам в украинской Буче

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полностью опровергает идею о том, что российские военнослужащие могли быть причастны к ситуации с массовыми убийствами в украинской Буче. Его слова в среду, 6 апреля, приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что изображения, которые были представлены, являются результатом организованной фальсификации.

«Российская армия не нацелена на мирных жителей, не бомбит жилые дома», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что нельзя исключить вероятность появления новых фейков, аналогичных съемкам в Буче. В то же время, отметил он, Москва будет продолжать настойчиво говорить о том, что является правдой, а что — вымыслом.

3 апреля официальный Киев и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.