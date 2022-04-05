Кремль высказался о ситуации в Буче

Песков допустил появление новых фейков после ситуации в Буче

Нельзя исключать появления новых фейков, аналогичных съемкам в Буче. Москва будет настойчиво говорить о том, что есть правда, а что является вымыслом. Так о сложившейся ситуации высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 5 апреля, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия системно излагает свою позицию по ситуации в Буче, но коллективный Запад закрыл «глаза и уши» и не хочет слушать. Любые обвинения в адрес Кремля в том, что произошло в украинском городе, не просто бесчеловечны, это «хорошо срежиссированное трагическое шоу», подчеркнул Песков.

3 апреля власти Киева и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.