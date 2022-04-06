Раскрыта стоимость самого дорогого украшения Елизаветы II
Сотрудники британского независимого ювелирного магазина Jewellerybox раскрыли стоимость самого дорогого украшения королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Express.
Речь идет о бриллиантовом ожерелье французского ювелирного дома Cartier, стоимость которого составила 66,3 миллиона фунтов стерлингов (7,2 миллиарда рублей). Последний правитель княжества Хайдабарад Осман Али Хан подарил его Елизавете в честь свадьбы с герцогом Эдинбургским Филиппом в 1947 году, когда она была еще принцессой. Хан лично попросил основателя марки Луи-Франсуа Картье позволить ей выбрать любое украшение, которое она захочет. Елизавета выбрала упомянутое ожерелье и цветочную диадему со съемными деталями, которые можно было носить как броши.
Руководитель отдела дизайна крупнейшего в Европе онлайн-магазина бриллиантов 77 Diamonds Шарлотта Уайт отметила, что в ожерелье королевы выходила в свет герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время визита в Национальную портретную галерею в Лондоне в 2014 году. «Это ожерелье — роскошное творение. В тот день Кэтрин буквально утопала в бриллиантах. Только одна секция съемной подвески включает в себя 13 бриллиантов изумрудной огранки», — подчеркнула Уайт.
Сотрудники Jewellerybox подсчитали, что среднестатистическому лондонцу потребовалось бы 1718 лет работы, чтобы позволить себе ожерелье Елизаветы II.
В апреле 2021 года Кейт Миддлтон заметили в серьгах Елизаветы II 44-летней давности. Герцогиня появилась на публике вместе с супругом принцем Уильямом в пальто модного дома Dolce & Gabbana с золотыми пуговицами стоимостью 2322 фунта стерлингов (252 тысячи рублей). Она дополнила свой образ серебряными серьгами, которые украшены жемчугом и бриллиантами.