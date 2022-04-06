Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Раскрыта стоимость самого дорогого украшения Елизаветы II

Стоимость самого дорогого украшения Елизаветы II составила 7,2 миллиарда рублей

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сотрудники британского независимого ювелирного магазина Jewellerybox раскрыли стоимость самого дорогого украшения королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Express.

Речь идет о бриллиантовом ожерелье французского ювелирного дома Cartier, стоимость которого составила 66,3 миллиона фунтов стерлингов (7,2 миллиарда рублей). Последний правитель княжества Хайдабарад Осман Али Хан подарил его Елизавете в честь свадьбы с герцогом Эдинбургским Филиппом в 1947 году, когда она была еще принцессой. Хан лично попросил основателя марки Луи-Франсуа Картье позволить ей выбрать любое украшение, которое она захочет. Елизавета выбрала упомянутое ожерелье и цветочную диадему со съемными деталями, которые можно было носить как броши.

Материалы по теме:
Принц в тени Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Принц в тениУмер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
9 апреля
Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
Спрячь от королевыДжинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
10 сентября

Руководитель отдела дизайна крупнейшего в Европе онлайн-магазина бриллиантов 77 Diamonds Шарлотта Уайт отметила, что в ожерелье королевы выходила в свет герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время визита в Национальную портретную галерею в Лондоне в 2014 году. «Это ожерелье — роскошное творение. В тот день Кэтрин буквально утопала в бриллиантах. Только одна секция съемной подвески включает в себя 13 бриллиантов изумрудной огранки», — подчеркнула Уайт.

Сотрудники Jewellerybox подсчитали, что среднестатистическому лондонцу потребовалось бы 1718 лет работы, чтобы позволить себе ожерелье Елизаветы II.

В апреле 2021 года Кейт Миддлтон заметили в серьгах Елизаветы II 44-летней давности. Герцогиня появилась на публике вместе с супругом принцем Уильямом в пальто модного дома Dolce & Gabbana с золотыми пуговицами стоимостью 2322 фунта стерлингов (252 тысячи рублей). Она дополнила свой образ серебряными серьгами, которые украшены жемчугом и бриллиантами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Кремль высказался на тему поставок западного вооружения на Украину
Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса
Apple резко сократила производство AirPods
Звезда «Бриджертонов» рассказала о дискриминации из-за цвета кожи
Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки
Жена объяснила мужу причину влюбленности в него и удивила его
На Украине назвали хайпом предложение о переговорах в Венгрии
Названы финансовые последствия для российского футбола из-за санкций
Доктор Мясников отреагировал на новость о смерти Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.