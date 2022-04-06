Раскрыта стоимость самого дорогого украшения Елизаветы II

Стоимость самого дорогого украшения Елизаветы II составила 7,2 миллиарда рублей

Сотрудники британского независимого ювелирного магазина Jewellerybox раскрыли стоимость самого дорогого украшения королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Express.

Речь идет о бриллиантовом ожерелье французского ювелирного дома Cartier, стоимость которого составила 66,3 миллиона фунтов стерлингов (7,2 миллиарда рублей). Последний правитель княжества Хайдабарад Осман Али Хан подарил его Елизавете в честь свадьбы с герцогом Эдинбургским Филиппом в 1947 году, когда она была еще принцессой. Хан лично попросил основателя марки Луи-Франсуа Картье позволить ей выбрать любое украшение, которое она захочет. Елизавета выбрала упомянутое ожерелье и цветочную диадему со съемными деталями, которые можно было носить как броши.

Руководитель отдела дизайна крупнейшего в Европе онлайн-магазина бриллиантов 77 Diamonds Шарлотта Уайт отметила, что в ожерелье королевы выходила в свет герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время визита в Национальную портретную галерею в Лондоне в 2014 году. «Это ожерелье — роскошное творение. В тот день Кэтрин буквально утопала в бриллиантах. Только одна секция съемной подвески включает в себя 13 бриллиантов изумрудной огранки», — подчеркнула Уайт.

Сотрудники Jewellerybox подсчитали, что среднестатистическому лондонцу потребовалось бы 1718 лет работы, чтобы позволить себе ожерелье Елизаветы II.

В апреле 2021 года Кейт Миддлтон заметили в серьгах Елизаветы II 44-летней давности. Герцогиня появилась на публике вместе с супругом принцем Уильямом в пальто модного дома Dolce & Gabbana с золотыми пуговицами стоимостью 2322 фунта стерлингов (252 тысячи рублей). Она дополнила свой образ серебряными серьгами, которые украшены жемчугом и бриллиантами.