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В Крыму для туристов открылись два природных заповедника

В Крыму открылись Казантипский и Опукский заповедники после рекреационных «каникул»

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

На востоке Крыма для посещения туристов открылись два природных заповедника Казантипский и Опукский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтуризма республики.

В пресс-службе ведомства рассказали, что с 1 января заказники находились на трехмесячных «каникулах», используемых для рекреационного восстановления перед новым туристическим сезоном.

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Посещение заповедников возможно как в группе, так и самостоятельно. Стоимость билета составляет 150 рублей, с экскурсоводом — 250 рублей с человека. Туристам доступны маршруты «Берег каменных крокодилов» и «Казантип Античный» в Казантипском заказнике и «Приозерный» — в Опукском.

Путешественники могут насладиться видом большого количества краснокнижных растений, встретиться с редкими видами животных, а также увидеть остатки построек времен Римской империи.

Ранее в марте сообщалось, что, по мнению большинства россиян (26,5 процента), самым счастливым регионом России является Крым. На втором месте рейтинга с небольшим отрывом оказался Краснодарский край — 22,7 процента участников опроса считают, что счастье нужно искать именно в этом регионе. Третью строчку заняла Калининградская область, набрав 11,3 процента голосов.

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Валентина Процкова
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