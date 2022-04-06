Женщина нарастила ресницы и показала страшные последствия процедуры

Блогерша нарастила ресницы в салоне красоты и показала страшные последствия процедуры

Женщина нарастила ресницы в салоне красоты и показала страшные последствия процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Дакота Трэйси продемонстрировала свои веки после сеанса. В ролике видно, что мастер наклеил чересчур много искусственных волосков, в связи с чем глаза женщины почти утратили возможность открываться. Помимо этого, юзерша приподняла ресницы и показала толстый слой клея на слизистой верхних век.

«Последние пару дней моя жизнь была адом. Мне так больно. У меня ощущение, что специалистка по наращиванию использовала на моих глазах суперклей. Я никогда не испытывала такой боли. Я уже направляюсь в другой салон красоты на снятие волосков», — поделилась Трэйси.

Ролик стал вирусным и набрал 794,4 тысячи просмотров. Пользователей сети испугал внешний вид женщины. «Если ты будешь моргать слишком быстро, то сможешь улететь», «Я в ужасе. Как с тобой могли так поступить?», «Я не верю своим глазам, над тобой хорошенько поиздевались», «Милая, подай в суд на этого жестокого человека, который сделал это с тобой», «Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить», — высказывались они.

В другом видео блогерша рассказала, что избавилась от старых волосков и нарастила новые. Она отметила, что осталась довольна результатом. Помимо этого, она упомянула, что отправила своему старому мастеру несколько сообщений с жалобами, однако та заблокировала ее номер.

Ранее в апреле девушка нарастила ресницы и осталась с внешностью «боксера после поединка». Британка Джессика Шеннон рассказала, что хотела улучшить внешность накануне праздника, поэтому нарастила ресницы за 45 фунтов стерлингов (около пяти тысяч рублей). Однако, по словам девушки, после посещения мастера у нее развилась серьезная аллергическая реакция.