Белый дом захотел лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа

Белый дом: США намерены добиваться лишения России любых доходов от экспорта нефти и газа

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками будет добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN, передает РИА Новости.

Сингх отметил, что доходы от поставок энергоресурсов являются главными, которые остались у России. По его словам, в Белом доме полагают, что смогут лишить Москву статуса ключевого поставщика нефти и газа. США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2», перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере, объяснил заместитель советника президента.

При этом Сингх подчеркнул, что на реализацию подобных мер потребуется время. Он добавил, что в итоге США рассчитывают лишить Россию любых доходов от поставок энергоресурсов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти продолжат увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине. «Всего за год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России последних 15 лет», — подчеркнул американский лидер.