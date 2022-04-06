Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Белый дом захотел лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа

Белый дом: США намерены добиваться лишения России любых доходов от экспорта нефти и газа

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками будет добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN, передает РИА Новости.

Сингх отметил, что доходы от поставок энергоресурсов являются главными, которые остались у России. По его словам, в Белом доме полагают, что смогут лишить Москву статуса ключевого поставщика нефти и газа. США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2», перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере, объяснил заместитель советника президента.

При этом Сингх подчеркнул, что на реализацию подобных мер потребуется время. Он добавил, что в итоге США рассчитывают лишить Россию любых доходов от поставок энергоресурсов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти продолжат увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине. «Всего за год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России последних 15 лет», — подчеркнул американский лидер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американская газета подтвердила подлинность видео расправы над солдатами ВС РФ
Кадыров процитировал песню Metallica и назвал ее актуальной для России
Белый дом захотел лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа
Турецкий адмирал обвинил Украину в военном преступлении
Захарова ответила на слова премьера Италии об идее заморозить активы ЦБ России
Скрывавшегося 12 лет убийцу помогла найти система распознавания лиц в метро
Псаки объяснила санкции США против родственников российских чиновников
Псаки рассказала о неизменной позиции США по вопросу отправки войск на Украину
Псаки не смогла подтвердить подлинность видео расправы над российскими военными
В Болгарии указали на выход России из долларовой матрицы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.