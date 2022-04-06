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Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с бывшим мужем Павлом Прилучным

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с экс-супругом Павлом Прилучным. Артистка обратилась к подписчикам в своем Telegram-канале.

В новой публикации она отметила, что общается с бывшим мужем, так как продолжает совместное воспитание рожденных в браке с ним детей. «Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы запомнили: два родителя общаются всегда, и, если они общаются в дружеском ключе, они молодцы — мы ими и являемся, молодцами!» — заявила Муцениеце.

У бывшей звездной пары растут девятилетний сын Тимофей и шестилетняя дочь Мия. Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. Между бывшими супругами не возникло вопросов. О разделе имущества и выплате алиментов они договорились без помощи юристов.

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Сергей Равин
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