Фестиваль стрит-арта «ФормART» в 2022 году посвятят наследию народов России

Темой фестиваля стрит-арта «ФормART» в 2022 году станет наследие народов России

В 2022 году темой фестиваля уличного искусства «ФормART», который проводится в Приволжском федеральном округе, станет культурное наследие народов и регионов России. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Ключевая тема фестиваля получила название «Сквозь время». Участникам предлагают представить работы на темы многонациональности и этнокультурного многообразия Приволжского федерального округа, художественных промыслов и ремесел населения субъектов региона, а также на тему этнокультурого футуризма.

Три победителя конкурса получат денежные призы в размере от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Отборочный этап продлится до 31 мая. Желающим принять в состязании участие необходимо заполнить анкету и прислать жюри эскиз конкурсной работы.

В октябре 2021 года в Нижнем Новгороде подвели итоги фестиваля «ФормART». Победителем конкурса стала граффити-работа «Будущее» жителя Самарской области Дмитрия Горшкова.

