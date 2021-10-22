Объявлены победители фестиваля стрит-арта «ФормART»

В Нижнем Новгороде подвели итоги фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Победителем конкурса стала граффити-работа «Будущее» жителя Самарской области Дмитрия Горшкова, пишет портал «Нижний Новгород».

Работа лауреата изображает дирижабль, который несет подвешенный на тросах каменный бюст Венеры. «Это означает, что мы непрерывно двигаемся вперед и берем с собой определенный опыт», — объяснил автор.

Второе место разделили художники Владимир Куц из Саратовской области с работой «Лицо времени» и Илья Белов из Республики Марий Эл с граффити «На качелях». Третье место ушло Ляйсан Билаловой из Республики Башкортостан за работу «Будущее — в сердце». Победители получат денежные призы в размере от 200 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Церемония определения победителей состоялась 21 октября, лауреатов определяли путем народного голосования и на основе мнений профессионального жюри.