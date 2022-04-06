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В Казахстане обнаженный мужчина пробежал по аэропорту и попал на видео

Полицейские задержали пьяного мужчину, который бегал по аэропорту Алма-Аты без одежды

В казахстанском городе Алма-Ата задержали 25-летнего мужчину, который бегал по аэропорту без одежды. Об этом сообщает местное издание NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Уточняется, что обнаженный пассажир перелез через забор и незаконно попал на взлетно-посадочную полосу. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети, наложив на ролик саундтрек из фильма «Терминатор».

По словам полицейских, задержавших мужчину, он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. В отношении нарушителя составили три административных протокола — за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и проход по территории аэропорта без соответствующего разрешения. Дело передали в суд.

Ксения Мельникова
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